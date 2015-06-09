На нафтобазі під Києвом сталося понад 50 вибухів, рятувальникам не вистачає техніки для боротьби з вогнем - журналіст

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на кореспондента, який перебуває на місці події.

"Кількість вибухів неможливо порахувати. За останні півгодини їх було понад 50. Площа пожежі збільшується з кожною хвилиною", - повідомляє кореспондент.

Крім цього, за словами журналіста, рятувальники кажуть, що для боротьби з дедалі більшим вогнем вже не вистачає техніки.

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"Я поспілкувався з представниками ДСНС, вони говорять, що в даний момент техніки катастрофічно не вистачає, і з вогнем зараз ніхто не бореться, бо просто неможливо підійти до цього місця загоряння. Вибухи тривають. Полум'я перекинулося на всі 17 цистерн", - передає репортер з місця подій.

За його словами, рятувальні служби відвели всіх, хто знаходиться в районі палаючої нафтобази, від вогнища займання. "Всіх тут присутніх відвели на 600 метрів від пожежі, оскільки існує ще одна небезпека – поруч з цими цистернами, які зараз горять, перебуває ще з десяток цистерн... В кожній з них по 5 тисяч тонн палива і в будь-який момент вони можуть вибухнути", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше на палаючій нафтобазі стався вибух, в результаті якого загинули рятувальники, в зону пожежі відправлені бійці Національної гвардії.

Нагадаємо, станом на 7 ранку 9 червня вогнем було охоплено 8 резервуарів з пальним. Внаслідок пожежі 1 людина загинула, 5 госпіталізовані.

Як зазначило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, ймовірною причиною пожежі на нафтобазі під Києвом було необережне поводження з обладнанням під час спроби крадіжки нафтопродукту.