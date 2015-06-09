У результаті вибуху на нафтобазі госпіталізовані 6 пожежників

На нафтобазі у Васильківському районі Київської області, де вчора виникла пожежа, у результаті потужного вибуху госпіталізовано 6 пожежників.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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«6 пожежників з опіками доправили до лікарні. Ще із шістьма немає зв'язку. Ведеться пошук. Тільки-но із пожежі вийшли 4», - написав Аваков.

6 пожежників з опіками доправили до лікарні. Ще з шістьма немає зв'язку.. Ведеться пошук. Тільки що з пожежі вийшло 4.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 9, 2015

Як повідомляв УНІАН, вибух на нафтобазі, де вчора спалахнула пожежа, стався сьогодні близько 8-ї ранку. Станом на 7-му ранку горіло 8 із 17 резервуарів з пальним.