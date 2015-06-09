У МВС назвали ймовірні причини масштабної пожежі на нафтобазі під Києвом
Причинами масштабної пожежі на нафтобазі під Києвом можуть бути грубі порушення правил зберігання нафтопродуктів, технічні проблеми або навмисний підпал.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.
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«Однією з причин масштабної пожежі і потужного вибуху на нафтобазі "БРСМ - нафта" під Васильковом можуть бути грубі порушення правил зберігання нафтопродуктів. Розглядаються також технічна складова, не відкидається і навмисний підпал. Остаточно це з'ясує слідство», - написав він.
За словами Шкіряка, зараз достовірно встановити причину цієї трагедії неможливо, оскільки пожежа триває.
Однією з причин масштабноі пожежі і потужного вибуху на нафтобазі "БРСМ - нафта" під Васильковим, можуть бути грубі пору...Posted by Зорян Шкиряк on 9 Июнь 2015 г.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі, де вчора спалахнула пожежа, стався потужний вибух.
За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, госпіталізовано 6 пожежників, ще з двома немає зв'язку.