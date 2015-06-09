У МВС назвали ймовірні причини масштабної пожежі на нафтобазі під Києвом

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

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«Однією з причин масштабної пожежі і потужного вибуху на нафтобазі "БРСМ - нафта" під Васильковом можуть бути грубі порушення правил зберігання нафтопродуктів. Розглядаються також технічна складова, не відкидається і навмисний підпал. Остаточно це з'ясує слідство», - написав він.

За словами Шкіряка, зараз достовірно встановити причину цієї трагедії неможливо, оскільки пожежа триває.

Однією з причин масштабноі пожежі і потужного вибуху на нафтобазі "БРСМ - нафта" під Васильковим, можуть бути грубі пору... Posted by Зорян Шкиряк on 9 Июнь 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі, де вчора спалахнула пожежа, стався потужний вибух.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, госпіталізовано 6 пожежників, ще з двома немає зв'язку.