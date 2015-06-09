До місця пожежі на нафтобазі під Києвом направили понад 400 бійців Нацгвардії
Понад 400 військовослужбовців частин Національної гвардії України Київського гарнізону направлено до місця пожежі на нафтобазі під Києвом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.
«На нацгвардійців покладено завдання щодо оточення території, недопущення порушень громадського порядку і можливих деструктивних дій, що можуть ускладнити процес гасіння пожежі», - йдеться у повідомленні.
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Крім того, військовослужбовці Нацгвардії надаватимуть конкретну допомогу пожежно-рятувальним підрозділам у справі локалізації вогню та недопущення його поширення, наголосили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.
Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.
До вибуху була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.