До місця пожежі на нафтобазі під Києвом направили понад 400 бійців Нацгвардії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

«На нацгвардійців покладено завдання щодо оточення території, недопущення порушень громадського порядку і можливих деструктивних дій, що можуть ускладнити процес гасіння пожежі», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, військовослужбовці Нацгвардії надаватимуть конкретну допомогу пожежно-рятувальним підрозділам у справі локалізації вогню та недопущення його поширення, наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

До вибуху була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.