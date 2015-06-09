Під час пожежі на нафтобазі під Києвом загинула одна особа, 14 травмовані - МВС

Про це повідомляє прес-служба МВС.

«Сьогодні, 9 червня, вранці на території нафтосховища, розташованого в селі Крячки Васильківського району, де вчора сталася пожежа, вибухнув один із резервуарів», - йдеться у повідомленні.

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«Внаслідок трагедії станом на 12:00 одна людина загинула та чотирнадцять травмовано, з яких сім працівників ДСНС України. Потерпілим надається медична допомога», - додають у МВС.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу Глевахи Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

У зв'язку з пожежею на нафтобазі до Василькова відбув секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.