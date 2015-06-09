У зв'язку з пожежею на нафтобазі до Василькова виїхали Турчинов та Кличко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Як повідомляв УНІАН, понад 400 бійців Нацгвардії направлено до місця пожежі на нафтобазі під Києвом.

Також стало відомо, що до Василькова виїхав і мер Києва Віталій Кличко.

#Кличко и секретарь РНБО #Турчинов прибыли в Васильков, чтобы контролировать работу служб задействованых в тушении пожара — ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) 9 Червень 2015

Раніше для оцінки ситуації та координації дій підрозділів ДСНС і Нацгвардії на місце події прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

До вибуху була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.