У зв'язку з пожежею на нафтобазі до Василькова виїхали Турчинов та Кличко

11:47, 09 червня 2015
Суспільство
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у зв'язку з пожежею на нафтобазі виїхав у Васильків.

Пожежа на нафтобазі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Як повідомляв УНІАН, понад 400 бійців Нацгвардії направлено до місця пожежі на нафтобазі під Києвом.

Також стало відомо, що до Василькова виїхав і мер Києва Віталій Кличко.

Раніше для оцінки ситуації та координації дій підрозділів ДСНС і Нацгвардії на місце події прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

До вибуху була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.

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