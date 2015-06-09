До Києва доставили чотирьох постраждалих під час пожежі на нафтобазі під Васильковом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

До лікарні привезли двох працівників нафтобази та двох співробітників ДСНС.

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У повідомленні зазначається, що столичні лікарні та міський опіковий центр працюють у режимі повної готовності для надання кваліфікованої допомоги постраждалим та забезпечені необхідними медичними засобами у повному обсязі.

Крім того, на місце події направлено 12 карет міської швидкої допомоги та 2 приватні. Також передано перев’язувальні матеріали для роботи медиків на місці події.

На місце пожежі виїхав мер Києва Віталій Кличко та заступник з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький. У гасінні пожежі беруть участь 26 одиниць техніки київського гарнізону ДСНС та понад 100 осіб особового складу.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.