Постраждалих внаслідок ранкового вибуху на нафтобазі під Києвом немає - РДА

Про це повідомив кореспондент телеканалу "112 Україна", посилаючись на заяву першого заступника голови Васильківської РДА Євгена Червенка.

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"Будь-яка інформація, яка зараз поширюється в ЗМІ щодо потерпілих, не є достовірною", - зазначив він.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в смт Глеваха Васильківського району Київської області виникла о 17:29 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Станом на 09:00 9 червня рятувальники повідомили про те, що вогнем охоплені 16 резервуарів з 17. Згідно з прогнозом ДержНС, за 12 годин пожежа буде ліквідована.

В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні в Василькові.

За фактом загибелі людей під час пожежі МВС порушило справу за ст. 275 Кримінального кодексу. Раніше також повідомлялося про відкриту справу за ст. 273.