Постраждалих внаслідок ранкового вибуху на нафтобазі під Києвом немає - РДА

09:48, 10 червня 2015
Суспільство
325 0

Постраждалих від вибуху на охопленій вогнем нафтобазі у Васильківському районі Київської області, що пролунав сьогодні близько 5:30 ранку, немає. 

REUTERS

Про це повідомив кореспондент телеканалу "112 Україна", посилаючись на заяву першого заступника голови Васильківської РДА Євгена Червенка.

Читайте такожУ районі палаючої нафтобази під Києвом неможливо дихати без захисної маски - журналіст

"Будь-яка інформація, яка зараз поширюється в ЗМІ щодо потерпілих, не є достовірною", - зазначив він.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в смт Глеваха Васильківського району Київської області виникла о 17:29 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Станом на 09:00 9 червня рятувальники повідомили про те, що вогнем охоплені 16 резервуарів з 17. Згідно з прогнозом ДержНС, за 12 годин пожежа буде ліквідована.

В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні в Василькові.

За фактом загибелі людей під час пожежі МВС порушило справу за ст. 275 Кримінального кодексу. Раніше також повідомлялося про відкриту справу за ст. 273.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter