Міліція відкрила справу за фактом загибелі людей під час пожежі на нафтобазі

Про це повідомили в прес-службі Головного управління МВС в Київській області. "За фактом загибелі людей під час пожежі на нафтосховищі у Василькові міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу ("порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки"). Досудове слідство триває", - йдеться в повідомленні.

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За даними міліції, станом на 17.00 9 червня відомо про двох загиблих людей, а 12 з травмами перебувають у лікарні, з яких 7 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, та ще двоє вважаються безвісти зниклими.

В повідомленні сказано, що ліквідація пожежі триває, ситуація знаходиться під повним контролем Державної служби з надзвичайних ситуацій України. На місці події працюють рятувальники та пожежники з Київської та сусідніх областей, а також працівники міліції, які охороняють громадський порядок на місці події.