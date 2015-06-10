Міліція підтвердила інформацію про ранковий вибух на нафтобазі під Васильковом

Про це повідомили в Головному управлінні МВС України на Київщині.

"Сьогодні, 10 червня, о 5:30 на нафтобазі в селі Крячки Васильківського району сталася детонація однієї з ємностей. В результаті цього ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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Також у міліції стверджують, що наразі ситуація на охопленій вогнем базі повністю контролюється ДСНС, ліквідація пожежі триває.

Раніше УНІАН повідомляв, що постраждалих від вибуху на охопленій вогнем нафтобазі у Васильківському районі Київської області, що пролунав сьогодні близько 5:30 ранку, немає.