Міліція підтвердила інформацію про ранковий вибух на нафтобазі під Васильковом
12:17, 10 червня 2015Суспільство
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Представники МВС підтвердили інформацію про детонацію однієї ємності сьогодні вранці на охопленій вогнем нафтобазі під Києвом.
Вранці на нафтобазі здетонувала одна із ємностей / facebook.com
Про це повідомили в Головному управлінні МВС України на Київщині.
"Сьогодні, 10 червня, о 5:30 на нафтобазі в селі Крячки Васильківського району сталася детонація однієї з ємностей. В результаті цього ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
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Також у міліції стверджують, що наразі ситуація на охопленій вогнем базі повністю контролюється ДСНС, ліквідація пожежі триває.
Раніше УНІАН повідомляв, що постраждалих від вибуху на охопленій вогнем нафтобазі у Васильківському районі Київської області, що пролунав сьогодні близько 5:30 ранку, немає.
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