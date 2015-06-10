Рятувальники почали пінну атаку для ліквідації пожежі нафтобази під Києвом (фото)

Рятувальники почали пінну атаку для ліквідації пожежі нафтобази під Києвом.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 12.00 рятувальники розпочали пінну атаку для ліквідації пожежі», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожГасити палаючу нафтобазу під Києвом будуть пожежні танки - Аваков

Як зазначають у ДСНС, для цього задіяно 6 одиниць техніки та 4 стволи генераторів піни ГПС-600.

Станом на 12 год. 10 червня рятувальники розпочали пінну атаку для ліквідації пожежі. Для цього задіяно 6 одиниць техніки, 2 пожежні автодрабини та 4 ствола генераторів піни ГПС-600. Posted by Державна служба України з надзвичайних ситуацій on 10 червня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області спалахнула увечері 8 червня. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих.

Під час гасіння пожежі на нафтобазі під Києвом вогнем знищено 10 одиниць техніки.