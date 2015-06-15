У МВС виступили за арешт майна компанії "БРСМ-Нафта"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр заявив, що "є додаткова пропозиція - для забезпечення позову держави забезпечити арешт майна (БРСМ-Нафта")".

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Крім того, він зазначив, "що дуже зухвало, у тому числі на пожежі, поводяться представники компанії "БРСМ", і те ж саме заявляю, що ми з цим більше не будемо миритися. Будь-які провокаційні заяви і дії власників компанії на тлі загиблих пожежників будуть нами кваліфікуватися, і теж будемо звертатися до суду щодо запобіжного заходу стосовно цих діячів", - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області розпочалася ввечері 8 червня. Ліквідація пожежі триває досі. В результаті пожежі загинули 5 осіб і ще 15 – постраждали.

Сьогодні, 15 червня, голова ДСНС заявив, що загальний обсяг завданих пожежею збитків становить близько 50 млн грн.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив підготувати цивільний позов до власників нафтобази «БРСМ-Нафта» про відшкодування збитків, завданих у результаті пожежі на цій базі.