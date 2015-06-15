Яценюк доручив підготувати позов до власників БРСМ про відшкодування збитків через пожежу

14:53, 15 червня 2015
Суспільство
263 0

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з іншими відомствами підготувати цивільний позов до власників нафтобази «БРСМ-Нафта» щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок пожежі на цій базі.

Пожежа на нафтобазі спалахнула 8 червня / facebook.com/MNS.GOV.UA

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ви (голова ДСНС - УНІАН), разом з Генеральною прокуратурою та Міністерством юстиції (повинні) підготувати цивільний позов щодо відшкодування загальної суми збитків державі Україна з боку діяльності власників бази «БРСМ», що призвело до пожежі та завдання збитків державі», - сказав Яценюк.

Читайте такожНа нафтобазі під Києвом через різке підвищення температури припинили відкачування палива

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Її ліквідація триває досі. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.

Сьогодні, 15 червня, голова ДСНС заявив, що загальний обсяг завданих пожежею збитків становить близько 50 млн грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter