Яценюк доручив підготувати позов до власників БРСМ про відшкодування збитків через пожежу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ви (голова ДСНС - УНІАН), разом з Генеральною прокуратурою та Міністерством юстиції (повинні) підготувати цивільний позов щодо відшкодування загальної суми збитків державі Україна з боку діяльності власників бази «БРСМ», що призвело до пожежі та завдання збитків державі», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Її ліквідація триває досі. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.

Сьогодні, 15 червня, голова ДСНС заявив, що загальний обсяг завданих пожежею збитків становить близько 50 млн грн.