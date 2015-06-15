Яценюк доручив підготувати позов до власників БРСМ про відшкодування збитків через пожежу
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з іншими відомствами підготувати цивільний позов до власників нафтобази «БРСМ-Нафта» щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок пожежі на цій базі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Ви (голова ДСНС - УНІАН), разом з Генеральною прокуратурою та Міністерством юстиції (повинні) підготувати цивільний позов щодо відшкодування загальної суми збитків державі Україна з боку діяльності власників бази «БРСМ», що призвело до пожежі та завдання збитків державі», - сказав Яценюк.
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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Її ліквідація триває досі. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.
Сьогодні, 15 червня, голова ДСНС заявив, що загальний обсяг завданих пожежею збитків становить близько 50 млн грн.