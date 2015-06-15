Гасіння палаючої нафтобази під Києвом оцінили в 50 мільйонів гривень
14:39, 15 червня 2015Суспільство
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Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін стверджує, що витрати на гасіння пожежі на нафтобазі "БРСМ-Нафта" та ліквідацію її наслідків становлять близько 50 млн грн.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, що відбулася у формі селекторної наради.
"Якщо брати в комплексі разом з відшкодуванням всіх витрат і виплатою сім'ям загиблих і постраждалих, це десь близько 50 мільйонів...", - сказав Чечоткін.
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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Її ліквідація триває досі. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.
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