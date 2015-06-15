МВС порушило справу за виробництво контрафактного бензину компанією, нафтобаза якої згоріла під Києвом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

"Крім того, нами порушено власне щодо компанії "БРСМ" велике провадження на суму збитків до державного бюджету на 1 млрд 200 млн гривень за рахунок створення контрафактних бензинів шляхом змішування токсичних присадок і сурогатних сумішей бензинів і конденсату", - заявив Аваков.

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За словами міністра, цей товар видавався за бензин А-92 або А-95 і продавався на заправках, без акцизу, що, по суті, є продажем краденого палива.

"У рамках цього ми ведемо активні слідчі дії, не так давно матеріали справи забрала Генеральна прокуратура, я вважаю, що вона нам поверне ці матеріали в найближчі день-два, і ми продовжимо розслідування", - додав Аваков.