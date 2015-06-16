Транспортне сполучення з "ДНР" хочуть заблокувати на цьому тижні – ЗМІ

Про це йшлося в минулий четвер, 11 червня, на організованій Державною службою фіскальної України зустрічі з представниками великого бізнесу, чиї активи знаходяться в зоні АТО, пише Апостроф у вівторок, 16 червня.

На зустрічі, на якій також були присутні представники Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення АТО й Антитерористичного центру при СБУ, був озвучений новий порядок перетину кордону з так званою ДНР.

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"Було озвучено, що з цього тижня почнуть діяти нові правила перетину кордонів з зоною проведення АТО. Мова йде про заборону в'їзду і виїзду будь-якого транспорту, крім залізничного", — розповіло джерело в одній з компаній, чиї представники були на зустрічі.

Інший джерело уточнило, що мова йде як про вантажний, так і про пасажирський транспорт. "Заборона не буде поширюватися на легкові автомобілі, якщо кількість посадочних місць в них не буде перевищувати 9. Проте яким буде остаточний варіант, ми зможемо побачити тільки після опублікування нового порядку", - додав співрозмовник видання.

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Відзначимо, що нові правила були озвучені ГФС після заяви голови фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрія Луценка, зробленого ним на початку червня, про необхідність введення повної блокади всіх окупованих територій Донбасу.

"Президент України вважає, що ракова пухлина підлягає блокаді. Практика голови Луганської військово-цивільної адміністрації, пана Москаля, який заборонив будь-яке пересування транспорту з окупованої території, визнана правильною, вона повинна бути поширена і на територію Донецької області", — зазначив Луценко,виступаючи перед парламентом.

Як відомо, раніше були введені обмеження щодо перетину кордону з так званими "ДНР" і "ЛНР" і пропускна система.