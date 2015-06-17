Набув чинності новий порядок перетину лінії зіткнення на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ. До порядку було внесено близько 40 правок, які дозволять спростити систему отримання дозволу на перетин лінії зіткнення, викорінити зловживання та корупцію.

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Тепер паперових перепусток не буде. Достатньо направити інформацію електронною поштою, отримати підтвердження про її опрацювання та повідомлення про дозвіл. За таких умов громадянину буде достатньо мати при собі документ, що посвідчує особу – все безкоштовно.

Документи можна як і раніше подавати в пункти прийому або на КПВВ, відправляти звичайною поштою або посилати скан-копії на електронні адреси відповідних груп; у разі відправлення документів та заяви електронною поштою заявник має отримати автоматичну відповідь-підтвердження. Кожному заявнику буде присвоєно індивідуальний код, за допомогою якого він зможе відстежувати хід розгляду заяви на спеціально створеному для цього сайті.

Зазначимо, що рішення про включення до реєстру тих, хто подав документи, повідомлятиметься заявнику на його електронну адресу, вказану в заяві.

Водночас розширено перелік випадків, в яких можуть відмовити в дозволі на перетин лінії зіткнення.

Важливим нововведенням є можливість перетину лінії зіткнення без дозволу в разі загрози життю і здоров'ю. Лише за рішенням керівника Координаційного центру − без дозволу − зможуть перейти особи, які були змушені покинути своє місце проживання, щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, масових проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, у виключних випадках за відсутності необхідних документів.

Визначено умови перетину лінії зіткнення особами, які народилися в 1998 році і пізніше, та через проведення АТО не змогли отримати паспорт громадянина України.

Вони перетинають лінію зіткнення за умови пред'явлення копії або оригіналу свідоцтва про народження або іншого документа, що підтверджує особу та дає можливість ідентифікувати людину, обов'язково з супроводжуючою особою.

Визначено умови перетину лінії зіткнення дітьми, які народилися на неконтрольованій території після початку проведення АТО і, відповідно, не мають свідоцтва про народження.

Згідно з порядком він здійснюється за умови пред'явлення паспорта особами, у супроводі яких дитина залишає неконтрольовану територію, і дозволом (пропуском).

Серед вагомих доповнень порядку – спрощення для перевезення гуманітарних вантажів, наявність економічного блоку в частині співпраці з фіскальними органами. Для цього на сайті розміщено 9 додатків до порядку – зразки форм для оформлення вантажів, уточнений перелік речей для безперешкодного перевезення тощо.

Перетин лінії зіткнення на особистому автотранспорті тепер можливий при наявності технічного паспорта та документа, що підтверджує право власності на автотранспорт (або нотаріально завіреної довіреності), тобто окремий пропуск на автотранспорт більше не потрібен.