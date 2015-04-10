Порошенко заявив, що Україна має створити військово-морські сили

Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність створення військово-морських сил.

Про це написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Порошенко: так само як ми практично з нуля створили армію, мусимо створити військово-морські сили», - повідомив Цеголко.

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Також, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в Одесі під час відвідування флагману Військово-морських сил України – фрегата «Гетьман Сагайдачний».

«Україна була, є й буде морською державою», – заявив Порошенко.

За словами президента, запорукою відродження й слави ВМС України стане не лише їхнє технічне переоснащення.

«Головним в цьому є справжній український патріотичний бойових дух. Упевнений, що спільними зусиллями ми подолаємо всі труднощі і відродимо флот. Головне, що в нас є його основа – ви, військові моряки, вірні присязі і флотським традиціям, готові виконати свій обов’язок перед народом України», – сказав президент.

Глава держави зазначив, що, з урахуванням всіх реальних загроз національній безпеці України, військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та взаємосумісним з країнами-партнерами.

«Подібно тому, як ми за рік з нуля створили боєздатну армію на суходолі, ми здатні повторити подібне диво і на морі», – сказав президент, зазначивши, що це завдання потребує значних фінансових ресурсів, які влада буде знаходити, незважаючи на надзвичайно складну економічну ситуацію та ситуацію на сході країни.

«З метою реалізації Морської доктрини України започатковую пілотний проект відродження та розвитку Військово-морських сил», – повідомив президент, зауваживши, що до цієї роботи буде залучено вітчизняних і закордонних експертів.

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Бойове ядро флоту складатимуть кораблі-носії ударної зброї, берегові ракетні і артилерійські комплекси, а також морська авіація і морська піхота. Для гарантування безпеки й обороноздатності України в Азово-Чорноморському регіоні необхідно в найкоротші терміни розробити та реалізувати Державну цільову програму розвитку кораблебудування на період до 2035 року, сказав Порошенко.

Президент зауважив, що в умовах гібридної війни проти України Військово-морські сили є важливим стабілізуючим фактором у приморських регіонах. Він наголосив на важливості розвитку приморських регіонів.

«Україна боротиметься за повернення Криму», – заявив президент.