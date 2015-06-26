В Одесі встановлено особи всіх жертв масових заворушень 2 травня минулого року

Про це УНІАН повідомив експерт громадської комісії "Група 2 травня", яка проводить незалежне розслідування подій, лікар-токсиколог Володимир Саркісян.

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За його словами, особу 63-річного Михайла Вячеславова, який загинув в Будинку профспілок, офіційно встановлено 24 червня. Дослідження трупа проводилися в Одеському обласному бюро судово-медичної експертизи.

Як пояснив Саркісян, на встановлення особи цього жителя Одеси пішло багато часу у зв'язку з тим, що тричі проведені генетичні дослідження не давали позитивних результатів, оскільки у загиблого немає прямих кровних родичів. "Донька у загиблого – прийомна, у нього були брати, але сам Михайло також був прийомною дитиною в сім'ї", - розповів Саркісян. Він зазначив, що спочатку, одразу після трагедії, було кілька невпізнаних тіл – на кожне претендували різні люди. Вячеславова опізнали, але протокол упізнання не було оформлено – "вирішили чисто схематично: робити генетичну експертизу".

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"Добитися повторного впізнання родичам вдалося тільки після того, як я почав наполягати на проведенні повторної експертизи", - пояснив Саркісян.

За деякими даними, Вячеславов не був активним учасником проросійського руху. На Куликове поле, де дислокувався наметовий табір активістів антимайдану, чоловік приходив заради спілкування. Зі слів близьких, після перенесеної травми він перебував на обліку в психоневрологічному диспансері.

2 травня 2014 року Вячеславов прийшов на Куликове поле нібито на анонсований концерт. У Будинку профспілок він виявився разом з племінницею, яка часто відвідувала табір. Під час пожежі дівчина не постраждала, обгоріле тіло Вячеславова було виявлено між 3 і 4 поверхами Будинку профспілок.

Як зазначили в "Групі 2 травня", таким чином, усі загиблі 2 травня на даний момент упізнані, заяви про зниклих у той день людей більше не надходили.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Одразу в центрі міста загинули кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Загалом 2 травня постраждало близько 300 осіб, загинуло 48 осіб.

Довідка УНІАН. "Група 2 травня" проводить незалежне журналістське розслідування подій, які відбулися 2 травня в Одесі. Вона складається з журналістів і експертів в різних сферах, які дотримуються різних політичних поглядів.