У Мюнхені невідомі знову осквернили могилу Степана Бандери
13:15, 26 червня 2015Суспільство
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Невідомі знову осквернили могилу лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери у Мюнхені (Німеччина).
Осквернена могила Степана Бандери в Мюнхені / Facebook Дмитро Лиховій
Про це повідомляє Новий час з посиланням на Facebook журналіста Дмитра Лиховія.
"Черговий акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. Згори на хресті - типу дата найкривавішого дня волинської різанини, знизу - напис "Львів польський", що нібито має схиляти нас до думки, що могилу розмалювали поляки. Але "знамя побєди"...", - повідомляє журналіст.
Лиховій також виклав фотографію змальованого вандалами хреста на могилі Бандери.
Черговий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені.Згори на хресті - типу дата найкривавішого дня волинської р...Posted by Dmytro Lykhoviy on Thursday, June 25, 2015
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