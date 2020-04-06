Бізнес у підпіллі. Хто і як виживає під заборонами

Офіційно сфера послуг в Україні через карантин знаходиться в анабіозі. Не працюють перукарні й салони краси, ресторани й бари. Втім, якщо дуже хочеться, то можна домовитись. Агент «Грошей» телефонує в один з салонів краси у центрі Києва: «Добрий день! Підкажіть, а можна до вас потрапити на манікюр? – Так. А коли ви бажаєте? – Ну, завтра. – Може вам ще щось потрібно? Щоб ми по максимуму закрили всі питання. Якщо я буду вже шукати майстра й відчиняти салон, то, може, щось ще треба?».

В нинішніх реаліях це легко затягне на штраф за порушення правил карантину. І сума не маленька. Від 17 до 34 тисяч гривень. Але, попри космічні штрафи, індустрія краси працює. Тепер підпільно.

Вже наступного дня агент «Грошей» вирушає на такий омріяний і заборонений манікюр. Центр столиці, салон люксового сегмента. У середині не горить світло, на дверях табличка: «Зачинено». Жодних натяків на роботу. Але потрапити в середину можна - за дзвінком.

«Я тут далеко не єдиний клієнт. Пандемія пандемією, але волосся фарбується, вії нарощуються, манікюр робиться. При цьому більшість клієнтів без засобів захисту», - розповідає агент «Грошей».

Тут все працює так, начебто не існує пандемії та карантину. Єдина відмінність, тепер майстри виїжджають лише під запис. Майстер манікюру Оксана приїхала заради трьох клієнток. Вірусу, каже, не боїться. А боїться лишитися без грошей, бо працює за відсотоквід кожної процедури.За словами дівчини, клієнтів зараз значно менше, адже люди бояться ходити, а багато майстрів бояться працювати.

Усі сподівання на скасування карантину. Тоді, каже, на бьюті-паніці розраховує відбити втрачений прибуток. «Буде щось таке, як перед Новим роком або перед 8 березня», - вважає Оксана.

Півтори години, і незаконний манікюр готовий. «Гроші» цікавляться, чи працюватиме салон і надалі, бо ж не відомо, скільки ще триватиме заборона. І чуємо, що салон працюватиме. Потрібно лише зателефонувати.

«Послуга, за яку я віддала 700 гривень, може влетіти салону краси у штраф, який у 25, а то й у 50 разів більший. Та навіть попри це зупиняти роботу тут не збираються», - розповідає агент «Грошей».

Ми переконались, що у центрі Києва елітні мережі салонів краси підпільно працюють. І якось, але виживають. А яка ситуація в спальних районах? Телефонуємо в один з таких.

«Доброго дня. А чи можливо у вас підстригти волосся? - Так, давайте на 14:00. - А вам потрібно попередньо зателефонувати? – Я вас завтра наберу, тому що ми щодня стараємось працювати».

Невеликий салон у багатоповерхівці спального району. На дверях тут попередження: «Карантин. Зачинено». Але це лише для відводу сторонніх очей. Для постійних клієнтів тут повний сервіс. У салоні справжній аншлаг. Бо, як нам розповідають, потрапити сюди можна лише під запис і тепер - один раз на тиждень.

«Ми ж не працюємо щодня. Так, один раз на тиждень відчиняємось підпільно. Ну, я не знаю, як далі будемо працювати», - розповідає перукарка.

Поки вона робить зачіску, пояснює, що міська влада начебто дозволила їм працювати, і салон майже відкрився офіційно. Але потім знову був змушений піти в підпілля.

На роботу Марина ходить на свій страх і ризик. І сподівається, що клієнти, які сідають в її крісло, таки здорові. З противірусного озброєння у дівчини лише маска.

«А чи можна до вас потрапити у вихідний?», - питаємо.

«Я не знаю, чи будемо ми працювати», - відповідає Марина.

За пів години її чаклування над волоссям довелося викласти смішну як для столиці суму – 200 гривень. Ціни в перукарні, навіть попри ризики та можливі штрафи, ще до карантинні.

З новим підпільним манікюром і зачіскоюлишається тільки одна мрія - похід в ресторан!Десяток відмов, але ж не лишатись голодними. Агент «Грошей» йде на хитрість. Домовляється не просто про візит до ресторану, а про приватний бенкет на день народження.

«Добрий день! Хотіли б замовити у вас банкет, десь на 15-19 людей. – Ну, зараз же карантин, начебто не можна, але я поговорю з керівництвом».

Наступного дня агента «Грошей» запрошують узгодити банкетне меню. Невже посміхнулася вдача? Заміський ресторан начебто погоджується на таку авантюру. Але поки ми їдемо… в ресторані вже встигають передумати.

«Знаєте, я поговорила с нашим керівництвом, вони відмовились. Зараз штрафи дуже високі», - каже нам адміністратор.

Поки ті, хто працюють з їжею звичайною, бояться штрафів, ті, хто відповідають за їжу духовну, порушують і виходять чистими із води. Вирушаємо на перевірку релігійних бізнес-імперій. Як вони виживають у ці часи? Чи дотримуються правил карантину?

Монастир «Голосіївська пустинь». Здається, що про пандемію тут навіть не чули. На територію пускають усіх без виключення, без масок та засобів захисту. Ми ж сюди приїхали, аби у цей не простий час похрестити дитину.

«Доброго дня. Ми б хотіли записати дитину на хрещення. – А на коли? – На п’ятницю наступну, найближчу».

За легендою, зібратися на хрещення плануємо великою родиною. Звісно ж, більше, ніж дозволяють карантинні правила. Та чи піде церква на такий ризик?

«Єдине, бажано, щоб поменше людей було. – Ну, у нас буде десь 13-14. Це з фотографом. – Ну, добре».

Те, що не можна збиратися понад 10 людей – суто формальність, пояснює священнослужителька. На таку дрібницю тут навіть не звертають увагу. Скільки людей у храмі, ніхто не рахує.

«Поки все нормально. Якщо ніхто не перевірятиме, то, в принципі, це ваша сім’я, ви зачиняєтесь, храм зачиняється, ви будете одні», - розповідає вона нам.

Якщо одна родина, то і про маски, виявляється, можна забути:«Чи обов’язково бути в масках? Ми візьмемо їх, звичайно, з собою, але наскільки це обов’язково? – Ну, будемо надіятись, що не потрібно. Але якщо бажаєте, то, про всяк випадок, беріть з собою».

За декілька тисяч гривеньтут таки готові закрити очі на карантин та ризикнути. У першу чергу, вашим здоров’ям.

А як ситуація чи не в найскандальнішій святині країни – Києво-Печерській лаврі? Ще два тижні тому митрополит Павло закликав ігнорувати карантин, закликаючи «молитися, постити, ходити до храму, причащатися і причащати дітей», та молитви, вочевидь, не допомогли. Вже сьогодні Лавра йде на карантин, а у самого Павла підозрюють COVID-19.

«Нам потрібно виконувати медичні настанови, ними не потрібно нехтувати», - каже митрополит тепер.

Але ж слова аж надто різняться з реальністю. Попри офіційну заборону, на служінні все ще збирають десятки людей. В масках – одиниці. Чи можна тут організувати гучне хрещення під час пандемії? Нам надають телефон панотця, мовляв, телефонуйте і домовляйтеся. Телефонуємо священнику на ім’я Філіп. Першим ділом він виставляє прайс: «Коштує це у нас 1200 гривень, але дивіться, якщо це дорого для вас, то можете й дешевше».

За ці гроші у вже офіційно зачиненій Лаврі обіцяють похрестити дитину і закрити очі на кількість гостей: «Зараз не можна збиратися більше 10-ти людей, а нас буде десь 12-15. – Та нічого страшного. Тихенько зайдемо і все добре. Це ж щоб влада типу не бачила. Ми тихенько все це робимо. – Тобто нічого страшного, що більше нас буде? - Звичайно, нічого страшного».

І як бонус: на таїнство хрещення два десятки людей може прийти без захисних масок. Наостанок, запитуємо про штрафи. Якщо нас «застукає» поліція, хто платитиме 17 тисяч гривень?

«Нам головне, щоб не було проблем, що нас більше буде. – Та нічого, тихенько зайдете, закриємо двері і все нормально буде».

Втім, таке «все нормально» цілком може обернутися катастрофою. Про це вже добре знають на Житомирщині і на Закарпатті. Без засобів захисту люди ходили на богослужіння. Як результат, десятки «церковних» інфікованих.На Тернопільщині, нажаль, помер навіть священник. Тож і справді зараз саме час духовно «попоститись» - не ходити на такі зібрання. Що ж до їжі звичайної, все не так просто: людям, як не крути, на неї потрібні гроші. І, напевно, не варто судити всіх тих, хто підпільно працює, адже держава вижити не допомагає.

Ходити в такі місця чи ні, врешті, вибірі ризик – кожного особисто. Головне, ні в якому разі не гребуйте правилами і засобами захисту. Адже ви можете не тільки заразитись, але й заразити когось іншого.

Віта Коломієць, Тетяна Стежар