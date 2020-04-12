Спекуляція на захисті. Чому українцям не вистачає звичайних медичних масок

Знайти звичайну медичну тришарову маску (її ще називають хірургічною і вона – найпоширеніший засіб індивідуального захисту) в аптеці – не так і просто. Крім того, до пандемії вона коштувала, максимум, півтори гривні, а зараз – удесятеро дорожче. Але тепер без захисту на обличчі - кроку не ступити.

Початок дефіциту

Маска зараз - стратегічний товар. Тому, коли Уряд оголошував карантин по країні, мав би передбачити дефіцит такого товару. В принципі, 11 березня, ще до початку жорстких обмежень, Кабінет міністрів таки заборонив експорт товарів медичного призначення. Але було запізно.

Півтора мільйона штук - це річне споживання масок до початку пандемії. З початком карантину стільки ж знадобилось Україні на один день. А це у 365 раз більше, ніж було. Для розуміння: держава не має власних фабрик з виробництва масок, вона може лише купити у нечисленних приватників та імпортерів, які завозили, переважно, з Туреччини та Китаю. Втім, імпорт фактично став неможливим - Китай сам почав збирати маски по світу.

Екс-генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував малозрозумілу таблицю зі списком фірм і підприємців, які, протягом перших місяців року, вивезли 980 тонн масок та респіраторів з України. Чому цей потік вчасно не заборонили, Спеціалізована антикорупційна прокуратура тепер питає в екс-прем'єра Гончарука. Бо ця майже тисяча тонн допомогли мільйонам українців зменшити панічні пошуки. Це підтверджує директор мережі магазинів медичних товарів Олексій Давиденко: «Вивезли 30 мільйонів штук. Це все вплинуло на перші два-три тижні абсолютного хаосу, коли не було питань, скільки вона коштувала, було питання, де її взяти».

Це нагальне для багатьох питання «де взяти», схоже, невирішене й досі.

Кінця карантину не видно. За прогулянку без маски на обличчі - штраф. А, тим часом, лідери світу розгорнули справжні торговельні війни чи не за кожну захисну маску. Чехія конфіскувала китайські маски, які везли до Італії як гуманітарну допомогу. Франція заборонила експорт медичних товарів, і перехопила призначені для Італії та Іспанії вантажі. А от Сполучені Штати примудрилися перекупити респіратори, замовлені французами та німцями. І вступили у протистояння з Канадою через медичні респіратори Ен-95. «Ми потребуємо цих предметів негайно для внутрішнього використання, вони в нас мають бути», - заявив президент США Дональд Трамп.

Чи виграємо ми в цих торговельних війнах - питання риторичне. Тож, що робитиме Україна, аби забезпечити людей захистом? Чому розгорнути власне виробництво - завдання із зірочкою? І до чого тут виробники одягу?

Хто отримає захист?

З Даною Яровою - власницею фабрики з пошиття дитячого одягу, ми зв’язуємось онлайн. І, щоб записати це інтерв’ю, довелось не один день чекати. Вирвати жінку з виробництва нині - велика проблема. І сезонна колекція тут ні до чого. Там шиють інший тренд сезону - медичні маски.

«Завантаженість дуже висока. Ми вже три тижні працюємо по 14-16 годин. Тому що всім треба, у всіх паніка. Але є соціальна відповідальність. Відповідальність перед країною», - каже Дана Ярова.

Перелаштувати виробничі рейки з одягу на маски, пояснює вона, не так вже й легко, як здається. Але сьогодні по країні на пошиття масок перепрофілювалися близько 400 підприємств. На перший погляд - чимало. Та давайте розберемось, чи вистачить цих потужностей для того, щоб позбутися дефіциту і забезпечувати усіх українців масками. До того ж, щодня.

«Щодня, тому що маска – виріб одноразовий. Вона живе, максимум, дві години. Далі її потрібно правильно зняти, утилізувати, і взяти нову. А тепер уявіть: у нас 15 мільйонів економічно активного населення, яке щодня виходить на вулиці. З цих міркувань, щодня Україні необхідно, мінімум, стільки ж масок», - пояснює кореспондент ТСН. Тиждень Ірина Прокоф’єва.

Але усі 400 підприємств разом узяті здатні виготовити лише мільйон. При потребі у 15 мільйонів.

«По-моєму, у нас два підприємства роблять штамповку. Вони можуть виготовляти близько 100 тисяч штук на день. Навіть якщо ми всі разом будемо виробляти мільйон, ви ж розумієте, на всю тридцятисемимільйонну країну це краплина у морі», - говорить Дана Ярова.

Чи збирається держава нарощувати обсяги виробництва масок? Це питання ми поставили людині, яка й опікується питанням захисту - головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.

«Маски приїхали минулого тижня - 6 мільйонів 200 тисяч. Їх досить швидко розбирають, але масками ринок буде наповнюватись, і вітчизняні виробники наповнюють ринки. Хочеться, щоб їх було більше і ми працюємо в цьому напрямку... У той же час, ми робимо усе можливе, щоб люди не ходили без нагальної потреби», - заявив він.

Схоже, це і є основна оборонна лінія проти хвороби, - карантин. Та, за словами директора столичної комунальної аптеки Олександра Ломаки, ажіотаж справді потроху спадає. Принаймні, на їх замовлення почав реагувати вітчизняний виробник та й люди згадали, як користуватись швейною машинкою вдома.

«Зараз ця потреба менша, тому що багато людей знайшли вихід… Ми розмістили замовлення на якійсь швейній фабриці, конкретно під КП «Фармація». Оці маски, які у нас зараз, замовлення ніхто не знімав, тому, за потреби, будуть пошиті ще маски», - розповів він.

Однак залишається ще один фактор, який може стати на заваді особистого захисту. Ціна. Чому півторагривнева медична маска нині коштує удесятеро, а то й і у двадцять разів дорожче?

Як держава заплатила спекулянтам

Власник мережі магазинів медтехніки Олексій Давиденко стверджує, що для стрибка цін на маски вітчизняного виробника є кілька причин. Але вони ніяк не виправдовують спекулянтів, які побачили можливість зробити швидкі гроші.

«На жаль, ми не можемо виробляти сучасні і найбільш просунуті медичні товари на українських підприємствах. Сьогодні ось цей мембранний шар у захисній масці ніхто не виробляє. Його треба завозити. Так само, ніхто в Україні не виробляє шари з пампону, які є назовні. Вся сировина, так чи інакше, десь завозиться. І ми розуміємо, що і вартість фінальна зростає. Але не в 10 разів, як це відбувається в роздріб», - розповідає він.

Протягом останніх трьох місяців звичайні хірургічні маски стали коштувати захмарні гроші. За умови, що маску треба змінювати кілька разів на день, цей товар направду може стати розкішшю. При чому, сьогодні велика кількість державних та комунальних підприємств купують медичні маски для власних потреб коштом держбюджету. Вони входять у ТОП-3 платежів на заходи боротьби з ковід-19. Якщо подивитися на закупівлі в прозорро, маски для різних комунальних установ купували за цінами від 10 до 50 гривень. Навряд Уряд, послаблюючи тендерні процедури, хотів заробити на спекуляціях.

«Ми зараз вийшли на об’єктивну роздрібну ціну - 12 гривень однієї маски. Тому ми повинні розуміти, все, що вище 12-ти гривень за маску, це спекуляція. Я думаю, що це спекуляція не аптеки, а спекуляція посередників між аптекою та виробником», - підкреслює Олексій Давиденко.

Вірусних спекулянтів тепер перевіряє антимонопольний комітет. Саме він має дати відповідь, чи була це змова? Та основний вал продажів за велетенськими цінами вже відбувся. І, на жаль, Уряд не встиг вчасно взяти під свій контроль ситуацію.

До речі, зараз Україні не завадив би власний Джек Ма, який би роздавав маски пенсіонерам чи малозахищеним. Спекулянтам це зіпсувало б заробітки.

Ірина Прокоф'єва, Андрій Вєтошкін