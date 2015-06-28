Порошенко розповів про головні ідеї змін до Конституції

"Вже 19 років Основний закон є правовим базисом Української держави, розвитку суспільства та утвердження демократії ... Зберігаючи ключові принципи та положення, що Конституція в сучасних динамічних історичних умовах повинна адекватно реагувати на глобальні зміни і виклики часу", - йдеться у зверненні президента, передає ТСН.

Читайте такожПорошенко: Конституційна комісія найближчим часом має вирішити питання судової реформиПрезидент нагадав, що під час Революції гідності громадяни вийшли на вулиці міст України саме на захист своїх конституційних прав і проти узурпації влади.

"Сьогодні українці також відстоюють визначені в Основному законі непорушні цінності - незалежність і територіальну цілісність своєї держави", - зазначив Петро Порошенко. "Керуючись прагненням привести рівень життя українців до стандартів європейських країн, ми проводимо роботу над удосконаленням положень Основного закону. Головна ідея таких конституційних змін - побудова сильної держави через добробут і сталий розвиток громад", - підкреслив глава держави. Він зазначив, що завданням влади є максимально наблизити систему управління до людей через процеси децентралізації. Місцевим громадам буде переданий весь обсяг повноважень, які вони здатні ефективно забезпечити, однак "інші обов'язки має залишити за собою держава, дбаючи насамперед про забезпечення суверенітету і неподільності України, про її впливовість та авторитет у світі".