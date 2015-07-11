На Донбасі люди труяться неякісною російською "гуманітаркою" - Лисенко

Зростає кількість випадків отруєння людей в окупованій частині Донбасу через неякісну «гуманітарну» з Росії.

Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань Антитерористичної операції Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Він зазначив: «Фіксується збільшення випадків отруєння місцевих мешканців, зокрема дітей внаслідок вживання страв, для приготування яких використовуються продукти харчування низької якості та з закінченим терміном придатності, що прибувають на окуповану територію сходу України у якості так званої «гуманітарної допомоги» з Росії».

Як повідомляв УНІАН, РФ з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гумконвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі російські "гумконвої" спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

МНС РФ 16 липня планує відправити на окупований Донбас 32-й так званий «гуманітарний конвой».