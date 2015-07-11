Ярош прокоментував стрілянину на Закарпатті за участі "Правого сектору"
Лідер Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", народний депутат України Дмитро Ярош прокоментував стрілянину у Мукачеві, яка сталася у суботу, 11 липня, за участі ПС.
Відповідний запис він зробив на свої сторінці у Facebook.
"Проводив зустрічі з виборцями на окрузі. Отримав інформацію про трагічні події на Закарпатті. Їду на Київ. Зараз, найголовніше, стабілізувати ситуацію і не допустити подальшого кровопролиття", - написав він.
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Він вважає, що "для цього необхідно негайно затримати бандитів і тих міліцейських чинів, які віддали наказ на відкриття вогню".
Проводив зустрічі з виборцями на окрузі. Отримав інформацію про трагічні події на Закарпатті. Їду на Київ. Зараз, найг...Posted by Дмитро Ярош on 11 Июль 2015 г.
Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих.
Окрім того, за даними МВС, вбито трьох зловмисників.