Ярош прокоментував стрілянину на Закарпатті за участі "Правого сектору"

Відповідний запис він зробив на свої сторінці у Facebook.

"Проводив зустрічі з виборцями на окрузі. Отримав інформацію про трагічні події на Закарпатті. Їду на Київ. Зараз, найголовніше, стабілізувати ситуацію і не допустити подальшого кровопролиття", - написав він.

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Він вважає, що "для цього необхідно негайно затримати бандитів і тих міліцейських чинів, які віддали наказ на відкриття вогню".

Проводив зустрічі з виборцями на окрузі. Отримав інформацію про трагічні події на Закарпатті. Їду на Київ. Зараз, найг... Posted by Дмитро Ярош on 11 Июль 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих.

Окрім того, за даними МВС, вбито трьох зловмисників.