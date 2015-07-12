СБУ обіцяє доставити бійців "Правого сектору" з Мукачева до Києва для об'єктивного розслідування

За дорученням прокуратури Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ у суворій відповідності до чинного законодавства готові вжити всіх необхідних заходів для роззброєння і затримання організованого злочинного угрупування, яке 11 липня в місті Мукачеві здійснило тяжкі злочини із застосуванням зброї, зокрема важкої.

Про це йдеться у спільній заяві СБУ та МВС, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

"Ці злочинці вбили одну і поранили чотирьох цивільних осіб. Поранено також шістьох правоохоронців, один з яких перебуває у важкому стані. Пострілами з гранатометів та кулеметів бандити знищили три міліцейські машини", - йдеться у заяві.

Враховуючи небезпеку для мешканців села, у районі якого забарикадувалися так звані "бійці "Правого сектору", здійснюється евакуація мирних громадян, у першу чергу – дітей, також повідомляє прес-центр СБУ.

"Щоб запобігти можливому кровопролиттю, СБУ та МВС вимагають від незаконного збройного формування скласти зброю і здатися. Усіх затриманих приготованим спецбортом буде доставлено до Києва для об'єктивного та неупередженого розслідування", - наголошують правоохоронці.

У процесі переговорів заблоковані повідомили, що готові здатися, якщо до них звернеться Дмитро Ярош. Тому СБУ та МВС розраховують, що цей народний депутат зробить все, щоб переконати своїх прибічників скласти зброю, яку не можна застосувати там, де немає війни, де живуть, винятково, мирні люди – за тисячу кілометрів від зони АТО та лінії зіткнення, повідомляють у прес-центрі СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектору" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. У результаті стрілянини загинули 3 людини.

"Група озброєних осіб чисельністю 15 – 20 чоловік приїхала на об'єкт, з яким пов'язаний народний депутат України, що має за плечима сумний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив Геращенко.

Читайте такожКонфлікт у Мукачеві владнати не вдається - прокуратураЗа його даними, на місце конфлікту прибули наряди міліції, по яких нападники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і випустили кілька гранат з гранатометів. Пострілами з гранатометів нападники знищили два міліцейські автомобілі.

В ПС заявили, що через події "весь Військово-політичний рух "Правий сектор" піднято по бойовій тривозі".

Крім цього ситуацію з перестрілкою в Мукачеві також прокоментував лідер ПС Дмитро Ярош.

Разом з тим до Мукачева вирушили підрозділи спеціального та оперативного призначення Національної гвардії України для надання допомоги у затриманні злочинців.