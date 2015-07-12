Шокін створив оперативну групу для розслідування подій у Мукачеві

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Читайте такожСиловики відклали штурм бійців "Правого сектора", Ярош вже прибув в УжгородЗа фактами подій у Мукачевому 11 липня прокуратурою області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, що призвели до загибелі людини.

Згідно з розпорядженням Віктора Шокіна, провадження передано для подальшого розслідування та прийнято до провадження Головним слідчим управлінням Генпрокуратури.

Хід розслідування кримінального провадження перебуває на особистому контролі Віктора Шокіна.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня вдень у Мукачевому виникла перестрілка. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» та людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

СБУ та МВС вимагають від організованої злочинної групи в Мукачевому скласти зброю та здатися і заявляють, що підготували спецборт для доставки до Києва для об'єктивного й неупередженого розслідування.

За даними Управління охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації, під час перестрілки в Мукачевому постраждали 11 осіб.