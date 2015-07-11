У Мукачеве стягують спецпідрозділи Нацгвардії для врегулювання збройного конфлікту (фото)

Про це повідомляє прес-служба правоохоронного відомства.

"В Закарпатській області триває спецоперація із блокування, роззброєння і затримання банди, яка здійснила напад на цивільний об’єкт в Мукачевому. Наразі угрупування оточено, бандитам запропоновано здатися", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, у зв’язку із цим, підрозділи спеціального та оперативного призначення Національної гвардії України вирушили до місця події для надання допомоги правоохоронним органам та виконання передбачених законодавством завдань відповідно до ситуації, яка склалася на даний момент.

Водночас, за даними прокуратури Закарпатської області, станом на 18.00 зловмисники відмовляються скласти зброю та надалі чинять супротив і погрожують збройним опором.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті стрілянини за участі бійців "Правого сектору" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті стрілянини загинули 3 людини.

"Група озброєних осіб чисельністю 15 – 20 чоловік приїхала на об’єкт, до якого був причетний народний депутат України, що має за плечима сумнозвісний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його даними, на місце конфлікту прибули наряди міліції, по яких нападники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і випустили кілька гранат із гранатометів. Пострілами з гранатометів нападники знищили два міліцейські автомобілі.

У ПС заявили, що через подію "увесь Військово-політичний рух "Правий сектор" піднято по бойовій тривозі".

Крім цього ситуацію зі стріляниною в Мукачеві також прокоментував лідер ПС Дмитро Ярош.