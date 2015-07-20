МВС анонсувало набір до нової патрульної служби Дніпропетровська та Закарпаття

Як повідомляє прес-служба МВС, про це йшлося на нараді у Міністерстві внутрішніх справ сьогодні.

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Набір до патрульної служби Закарпаття розпочнеться 27 липня і триватиме три тижні. Після того розпочнеться навчальний процес, який закінчиться випуском курсантів орієнтовно у листопаді цього року.

Новостворюваний підрозділ налічуватиме близько 150 осіб. Куратором процесу його створення стане народний депутат Мустафа Найєм, який є членом колегії МВС України.

Тим часом, деталі процесу створення підрозділу патрульної служби у Дніпропетровську оприлюднить міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час робочої поїздки до цього міста, запланованого на 21 липня.

18 липня Аваков зазначив, що процес створення нового патруля на Закарпатті передбачає його спеціальний формат: патрульні охоронятимуть правопорядок в Ужгороді, Мукачевому і на трасі між цими містами.