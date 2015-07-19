Аваков, Москаль і Найєм реформуватимуть МВС на Закарпатті

Про це глава МВС Арсен Аваков написав у Facebook.

«Бандитам, контрабандистам, чиновникам, які підіграють їм з владних посад – винесено рішення, з тих, що оскарженню не підлягає – повне перезавантаження владної команди в області. Будемо вибудовувати нову систему – на чолі з Москалем, новим головою обласного МВС Сергієм Князєвим і СБУ. У новій системі, сподіваюся – «старим» місця не буде. У них шанс або змінитися або опинитися на узбіччі або в тюрмі», - написав Аваков.

За його словами, в суботу було прийнято рішення про старт процесу реалізації проекту нової патрульної поліції на Закарпатті. Прийом заявок на конкурсний відбір стартує вже наступного тижня.

Читайте такожЯценюк запевнив, що США продовжать підтримувати реформування української поліції

«Це буде особливий патруль – одна єдина конгломерація, що охоплює Ужгород, Мукачево і трасу між ними», - додав Аваков.

Він також повідомив, що в найближчі дні в область прибуде кілька екіпажів київської патрульної поліції «і тільки що призначений куратор запуску проекту у Закарпатті – член колегії МВС, народний депутат Мустафа Найєм».