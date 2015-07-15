У Миколаєві стартував набір в патрульну службу

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з повідомленням, прийом анкет кандидатів триватиме з 15 липня по 7 серпня.

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"Комісія працюватиме з понеділка до п’ятниці з 09.00 до 18.00 годин. Подати анкети можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика морська, 58, тел. (051) 253-13-53", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, реєстрація кандидатів на службу доступна в режимі он-лайн на сайті МВС.

Тим часом, як повідомили у МВС, набір до підрозділів патрульної служби в Одесі, Львові та Харкові продовжено до 7 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня під час робочого візиту до Миколаєва глава МВС України Арсен Аваков розформував ДАІ Миколаївщини та анонсував набір кандидатів до нової патрульної служби, починаючи з 27 липня.