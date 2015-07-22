Звіт стосовно подій у Мукачеві опублікують протягом двох тижнів - Геращенко

Про це сказав народний депутат з фракції "Народний фронт, секретар комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко в ефірі "5 каналу".

"На сьогодні ми дійшли висновку, що протягом двох тижнів узагальнимо всі матеріали, опублікуємо звіт комісії і висловимо свою думку стосовно ситуації", - зазначив він.

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Крім того, депутат повідомив, що завдання комісії на сьогодні виконане приблизно наполовину: "Ми чотири дні працювали в Мукачеві, працювали в Ужгороді, опитали десятки людей, які були очевидцями тих подій, учасниками тих подій".

Як відомо, 11 липня в Мукачеві виник конфлікт на території комплексу "Антарес". Між людьми із нашивками "Правого сектора" та озброєними особами почалася стрілянина.

Згодом епіцентр протистояння перемістився до виїзду на трасу Київ - Чоп. Зчинилася стрілянина поблизу АЗС – із використанням гранатометів, кулеметів та автоматів. Три міліцейські автівки були знищені.