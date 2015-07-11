МВС: У Мукачеві пострілами з гранатомета знищено два міліцейських авто (відео)
18:03, 11 липня 2015Суспільство
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У Мукачеві зловмисники пострілами з гранатомета знищили два міліцейських авто.
Фото з групи ВК "mukachevonet"
Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.
"Застосувавши гранатомети, бандити знищили два міліцейських авто", - сказано в повідомленні глави МВС.
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Як повідомляв УНІАН, в Мукачево відбулася перестрілка, в ході якої вбито троє зловмисників, поранення отримали правоохоронці і цивільні.
Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам затримати зловмисників, які влаштували стрілянину в Мукачево Закарпатської області.
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