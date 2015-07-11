МВС: У Мукачеві пострілами з гранатомета знищено два міліцейських авто (відео)

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Застосувавши гранатомети, бандити знищили два міліцейських авто", - сказано в повідомленні глави МВС.

Читайте такожБандити в Мукачеві оточені, їм запропоновано здатися - Аваков

Як повідомляв УНІАН, в Мукачево відбулася перестрілка, в ході якої вбито троє зловмисників, поранення отримали правоохоронці і цивільні.

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам затримати зловмисників, які влаштували стрілянину в Мукачево Закарпатської області.