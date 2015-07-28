Понад половина росіян впевнена у відсутності військ РФ на Донбасі - опитування

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру", передає Газета.ги.

Варто зазначити, що це співвідношення за рік практично не змінилося.

До того, що в лавах бойовиків на сході України воюють російські добровольці, позитивно ставляться більше половини опитаних (53%), негативно — трохи більше чверті (27%).

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На запитання "якби ви дізналися, що в лавах бойовиків на сході України воюють кадрові російські військові, як би ви до цього поставилися?" 9% респондентів відповіли "цілком позитивно", 24% — "швидше позитивно", 26% — "швидше негативно", 14% — "різко негативно". Тобто співвідношення "за" і "проти" — 33 до 40.

Кількість тих, хто серйозно побоюється переходу конфлікту в стадію затяжної громадянської війни, зменшилася за рік з 36 до 22%. "Деякі побоювання" щодо цього залишилися у 48% опитаних. Війни між Росією і Україною в липні минулого року серйозно боялися 26%, зараз — 13%. А кількість тих, хто сильно побоюється початку третьої світової, зменшилася з 21 до 13% ("деякі побоювання" є у 30%).