Через агресію РФ Україна стала лідером списку країн з найгіршими відносинами із сусідами

Про це свідчить дослідження, проведене Інститутом економіки і миру (Institute for Economics and Peace), повідомляє ТСН з посиланням на Independent.

Рівень миру і стабільності в країні змінився до найгіршого за останні 18 місяців після Євромайдану.

Внаслідок вторгнення Росії на схід України загинули вже 6 тисяч осіб. Як зазначає видання, відносини з цією країною були ускладнені війною. Через цей конфлікт Україна опинилася в рейтингу навіть вище від Сирії.

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Для складання списку дослідники оцінили країни від 1 до 5. Серед країн, які набрали 5: Україна, Сирія, Росія, Північна Корея, Ліван, Азербайджан.

Країни, що набрали 4: Південний Судан, Сомалі, Судан, Пакистан, Лівія, Південна Корея, Ізраїль, Іран, Еритрея, Центральноафриканська Республіка, Вірменія.

Росія посіла третє місце у списку через анексію Криму в березні 2014 року і побоювання, що конфлікт в Україні перейде кордон.

Як раніше повідомляв УНІАН, найнебезпечнішою державою у світі стала Сирія, яка перебуває на 162-му місці рейтингу найбезпечніших країн. Україна розташувалася на 150-му місці, Росія – 152-му.