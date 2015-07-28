СБУ: полонені російські спецпризначенці перебувають у Києві

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна розповіла речник СБУ Олена Гітлянська.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - зазначила Гітлянська.

"Дуже дивно, що українські ЗМІ так активно підхопили російські фейки", - додала вона.

За її словами, Єрофєєв і Александров перебувають у Києві.

Читайте такожАдвокат затриманих спецназівців РФ назвала фейком інформацію про обмін"Російські військові (Єрофєєв і Александров, - ред.) зараз у Києві і продовжують чекати завершення розслідування і суду. Тривають слідчі дії", - підкреслила вона.

"Я думаю, що вони (керівництво держави) вже декларували, що ця справа буде доведена до суду, і сьогодні ми хочемо показати, що російські військові дійсно є в Україні, справді воюють на стороні терористів, і я думаю, що для нас принципово довести цю справу до суду", - підсумувала вона.

Раніше в Міноборони України також не підтвердили інформацію про обмін Александрова і Єрофєєва.

Перед цим російська "Газета.Ru" написала, що нібито відбувся обмін росіян Александрова і Єрофєєва на бійців, які воювали на боці України.

Спецназівці ГРУ ГШ РФ Євген Єрофєєв і Олександр Александров були затримані біля Щастя Луганської області 19 травня.