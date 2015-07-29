За фактом стрілянини у Мукачеві відкрито сім кримінальних проваджень - СБУ

Про це радник голови Служби безпеки України Юрій Тандит повідомив в ефірі "5 каналу".

"Зараз відкрито 7 кримінальних проваджень. Коли це все починалося, виступив глава СБУ Василь Грицак і гарантував, що слідство буде проводитися відкрито і чесно. Ми гарантували безпеку чотирьох людей, яких ми затримали, які знаходяться в Києві, тут проводиться кримінальне слідство в рамках закону ", - заявив Тандем.

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Довідка УНІАН. У Мукачеві 11 липня сталася перестрілка між учасниками "Правого сектора" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників ПС, Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки ПС почав заважати потокам контрабанди.

В результаті інциденту в Мукачеві постраждали 14 чоловік, загинули, щонайменше, двоє. 20 липня в лікарні помер чоловік, який був поранений під час стрілянини.

Президент Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачеві виник через перерозподіл потоків контрабанди.

За даними правоохоронців, в конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху ПС, 12 з них в даний час встановлено, затримано 4.

Раніше було відкрито три кримінальні провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади і службових повноважень (щодо дій правоохоронців). Всі вони об'єднані в одне.

Кілька бійців ПС після стрілянини ховаються в лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.