Прокуратура повідомила про підозру ще двом бійцям "Правого сектору" та оголосила їх у розшук

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації та участь у ній) та ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України направлені у передбачений кримінальним процесуальним законодавством спосіб на адреси зазначених осіб.

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У зв’язку із невстановленням фактичного місця перебування підозрюваних ГПУ вирішуватиме питання про оголошення підозрюваних у розшук та звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на їхнє затримання з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На сьогодні про підозру повідомлено вже шістьом бійцям ДУК ВПР «Правий сектор» у вчиненні особливо тяжких злочинів. Чотирьом з підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.