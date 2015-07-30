Соцмережі висміяли виступ російського Чуркіна в ООН (фото)

Голосування: вето Чуркіна. Зал РБ ООН перетворився в зал сорому Росії. 11 підтримали, РФ — проти, pic.twitter.com/ef1qEPjgx8

Ви можете собі уявити справа в суді про вбивство де вбивця може накласти вето на рішення суду..? #Mh17 pic.twitter.com/kh2VNjEMd9

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

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Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.