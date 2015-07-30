Соцмережі висміяли виступ російського Чуркіна в ООН (фото)
Користувачі соціальних мереж висміяли виступ представника Росії в ООН Віталія Чуркіна щодо створення міжнародного трибуналу по катастрофі МН17.
#MH17#Чуркін#росіяpic.twitter.com/vXntjqd3ma
— Новини України (@Dbnmjr) 29 Липень 2015
@cynicarea#Чуркін#РФ#OOH#mh17tribunalpic.twitter.com/jWu5jjxyXB
— КіберУкроп (@CyberUkrop) 29 Липень 2015
Бггг) #Чуркін#СовбезООН#MH17pic.twitter.com/UL2KCOlhyF
— UA NATO LEGION (@uanatolegion) 29 Липень 2015
#чуркінpic.twitter.com/zCSFB0SGEY
— Reincarnation. (@TukvaSociopat) 30 Липень 2015
НЕ ПЕРЕМИКАЙТЕСЯ! pic.twitter.com/pyutrYCBs7
— РБ головного мозку (@belamova) 29 Липень 2015
#Чуркін взяв слово на Радбезі ООН: pic.twitter.com/gDg6diG7hl
— UA NATO LEGION (@uanatolegion) 29 Липень 2015
Голосування: вето Чуркіна. Зал РБ ООН перетворився в зал сорому Росії. 11 підтримали, РФ — проти, pic.twitter.com/ef1qEPjgx8
— розпад і неповагу (@VictorKvert2008) 29 Липень 2015
17 миттєвостей Чуркіна pic.twitter.com/TSM9I8ufxa
— Banderenko (@banderenko) 29 Липень 2015
Ви можете собі уявити справа в суді про вбивство де вбивця може накласти вето на рішення суду..? #Mh17pic.twitter.com/kh2VNjEMd9
— Страшний БЕНДЕРовец (@Realuran) 27 Липень 2015
#Чуркін#Россиястранаубийцаpic.twitter.com/VCG0ZsZng7
— ТвіНовини (@ukrtwinews) 29 Липень 2015
Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.
Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".
Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".
Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.
Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.
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Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.
Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.
Росія виступала проти цієї пропозиції.