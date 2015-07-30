Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать роботу для знаходження механізмів щодо покарання винних у катастрофі MH17

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на засіданні Ради безпеки ООН після голосування за проект резолюції зі створення міжнародного трибуналу з розлідування катастрофи "Боїнгу" у липні 2014 року у Донецькій області.

Міністр зазначив на необхідності притягнення до відповідальності тих осіб, які безпосередньо чи опосередковано відповідають за збиття MH17 та їхнього покарання.

Кундерс розчарований, що Росія використала право вето.

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"Мені складно зрозуміти, щоби член Ради безпеки перешкоджав правосуддю у випадку трагедії, в якій посраждало так багато людей. Безкарність надсилає небезпечний сигнал та буде загрожувати безпеці цивільної авіації, безпеці усіх вас. Ми країни, які співпрацюють спільно в рамках кримінального розслідування, не зупинимось у наших зусиллях для того, щоб винні в цьому насильницькому діянні понесли відповідальність", - наголосив Кундерс.

У цьому зв'язку він зазначив, що Нідерланди не заспокоються допоки не будуть встановлені всі факти і правосуддя не переможе. Міністр висловив надію, що світова спільнота продовжить співробітництво щодо притягнення до відповідальності всіх винних.

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"Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать спільну роботу для знаходження оптимальних способів притягнення до судової відповідальності винних. Ми продовжимо спільну роботу для того, щоби справедливість перемогла, і ми не будемо втрачати часу у цій роботі", - наголосив Кунерс.

Як повідомляв УНІАН, Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.