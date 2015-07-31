Російський "гумконвой" привіз на Донбас сотню тонн шкільних підручників - ОБСЄ

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні звіті Організації з безпеки і співпраці в Європі за четвер, 30 липня.

Як повідомляється у звіті, группа спостерігачів СММ ОБСЄ відвідала в окупованому Луганську чотири склади, де спостерігала за розвантаженням 45 вантажівок із російського «гумконвою», що прибув у той же день.

Відповідальний за склади бойовик повідомив спостерігачів, що у складі російського «гумконвою» було 408 тонн продуктів, 44 тонни медикаментів та 100 тонн шкільних підручників.

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Як повідомляв УНІАН, зранку, 30 липня, колона МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу, окупованого проросійськими бойовиками, вирушила у бік українсько-російського кордону. У складі "гумконвою" понад 100 автомобілів, які везуть понад 1000 тонн гуманітарних вантажів. Серед них – продукти харчування, медикаменти та навчальна література.

Також, спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» у Ростовській області, заявила, що у черговому російському "гумконвої", який вранці, 30 липня, незаконно вдерся на Донбас, були помічені прапори терористичних організацій "Новоросія" та "ЛНР".