Росія направила на територію окупованого Донбасу більше 100 автомобілів "гумконвою"

Як повідомляє прес-служба МНС РФ, у складі "гумконвою" понад 100 автомобілів, які везуть понад 1000 тонн гуманітарних вантажів. Серед них – продукти харчування, медикаменти та навчальна література".

Згідно з повідомленням, перед прибуттям на українсько-російський кордон, колона розділиться на дві рівні частини.

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"Одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв Курган" для проходження необхідних митних процедур у відповідності з міжнародним законодавством по доставці гуманітарних вантажів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Україна відзначає, що Росія ввезенням таких "гуманітарних конвоїв" з невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське та міжнародне законодавство.