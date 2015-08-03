Харківська міліція завела справу за фактом заворушень біля офісу Опоблоку

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик. За її словами, кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство із застосуванням зброї").

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Віта Дубовик додала, що ще один конфлікт між прихильниками Опозиційного блоку і їхніми опонентами сьогодні стався біля обласного управління юстиції на вулиці Петровського. Цей конфлікт кваліфікований за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство, скоєне групою осіб").

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні близько 70 молодих людей у балаклавах, частина з них одягнуті у камуфльований одяг, зібралися у парку біля Дзеркального струменю навпроти будівлі офісу Партії регіонів по вул. Скрипника, 4. Вони кидали бруківку. Було чутно вибухи. Перед офісом стояв розбитий мікроавтобус. Працівники міліції, які були присутні на місці події, не втручалися.

За словами керівника харківської обласної організації “Правого сектору” Андрія Саніна, відбувається блокування будівлі офісу Партії регіонів - у приміщенні забарикадувалися близько 50 так званих "тітушок".

Правоохоронцям вдалося локалізувати конфлікт і не допустити його розгортання. Ніхто не постраждав.