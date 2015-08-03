Харківський спецназ оточив місце штурму офісу Опоблоку

Як повідомляє місцевий ресурс "Медіаопрт", озброєні автоматами спецназівці стоять по всьому периметру.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові на вулиці Скрипника біля офісу харківського обласного відділення "Опозиційного блоку" була чутна стрілянина. Близько 30 молодих людей у балаклаві розбили мікроавтобус охорони Михайла Добкіна і вибивають бруківку перед входом. Вони кидають каміння в будівлю колишнього офісу Партії регіонів. У свою чергу співробітники міліції перекрили вулицю Скрипника, на якій тривають заворушення.

Зазначимо, що на вулицю Скрипника приїжджали кілька пожежних машин, хоча ні диму, ні вогню не спостерігалося. Через деякий час машини поїхали, після чого біля офісу колишньої Партії регіонів був помічений дим.