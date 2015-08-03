ЗМІ: У Харкові невідомі в балаклавах закидують димовими шашками офіс Опоблоку (фото)
Офіс Харківського регіонального відділення «Опозиційного блоку» на вулиці Скрипника обстрілюють.
Про це повідомляє видання «Дозор» з посиланням на співробітників офісу. За їх словами, було чутно кілька ударів. Люди закрилися в приміщенні і не виходять.
Як стало відомо, близько п'ятдесяти невідомих молодих людей у балаклавах розбивають бруківку біля споруджуваного храму Святих Дружин-Мироносиць за Дзеркальним струменем і кидають в будівлю.
Кілька людей залізли на дах будівлі. Також у бік офісу летять димові шашки. Присутні кажуть, що також було кілька пострілів із травматичної зброї.
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Також невідомі молоді люди розбили мікроавтобус, який був припаркований біля офісу і підпалили його. Повідомляється, що правоохоронців на місці небагато.
Нагадаємо, сьогодні вранці прихильники "Опозиційного блоку" на чолі з народним депутатом Михайлом Добкіним проводять мітинг біля будівлі Харківської обласної держадміністрації. Пікетувальники вимагають від облуправління юстиції зареєструвати харківське відділення партії, щоб вона змогла взяти участь у місцевих виборах.