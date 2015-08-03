Суд продовжив термін тримання під вартою колишніх "беркутівців" Аброськіна і Зінченка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, задовольнивши клопотання прокуратури.

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Зокрема, до суду надійшло два клопотання: від захисників Сергія Зінченка та Павла Аброськіна про обрання їхнім підзахисним більш м'якого запобіжного заходу – у вигляді домашнього арешту, та від представників Генпрокуратури про подовження тримання під вартою обох обвинувачуваних.

В результаті суд прийняв рішення, що ризики того, що Сергій Зінченко та Павло Аброськін, перебуваючи на волі, впливатимуть на свідків, можуть вступити в змову з іншими підозрюваними у даній справі, які знаходяться в розшуку, можуть знищувати докази, - не зникли. Тому суд прийняв рішення про доцільність перебування під вартою обох обвинувачуваних.

Наступне судове засідання у справі Сергія Зінченка та Павла Аброськіна розпочнеться об 11.30 10 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура минулого року передала до суду кримінальне провадження проти Зінченка та Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

23 потерпілих у кримінальному провадженні проти Сергія Зінченка та Павла Аброськіна заявили 22 цивільних позови на загальну суму 130 млн грн.

16 липня Святошинський райсуд Києва почав допит потерпілих у справі колишній "беркутівців".