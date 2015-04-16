Київрада затвердила присяжних для розгляду справи екс-"беркутівців" Аброськіна та Зінченка

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 79 депутатів із 101, зареєстрованого в сесійній залі.

В пояснювальній записці зазначається, що Київраді надано повноваження раз на два роки затверджувати списки присяжних районних судів міста. Список присяжних суддів Святошинського району був востаннє затверджений у листопаді 2012 року і на даний час їх повноваження припинені. Начальник теруправління Державної судової інстанції України в Києві 17 березня 2015 р. передав у Київраду подання щодо затвердження нового списку присяжних у кількості 15 осіб. Виходячи з документів, що надійшли від 13 осіб, які виявили бажання стати присяжними в Святошинському райсуді, було підготовлено проект рішення про затвердження списку присяжних суду в кількості 13 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Святошинський райсуд переніс на 28 квітня розгляд кримінального провадження проти Аброськіна та Зінченка у зв'язку з неможливістю сформувати склад суду присяжних.

Зокрема, як пояснив тоді головуючий у справі суддя Сергій Дячук, не можна почати розгляд справи, оскільки вона має розглядатися судом присяжних, а їх список ще не затверджений Київською міською радою.

Суддя висловив сподівання, що Київрада ближчим часом затвердить цей список.

Довідка УНІАН. Минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Аброськіна і Зінченка, обвинувачуваних у розстрілі 39 активістів Майдану, та передали справу до суду.