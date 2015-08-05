У США позитивно оцінюють реформування правоохоронної системи в Україні

Про це він повідомив у вівторок, 4 серпня, під час телемосту, передає Радіо Свобода.

«Ми побачили успіх в Україні, який був досягнутий за два минулих роки. У Києві зараз працює 2 тисячі нових патрульних поліцейських. Якщо ви пройдете вулицями Києва, то побачите не лише нових патрульних у нових машинах та уніформі, а побачите мільйони мешканців, які задоволені їхньою роботою», – сказав Браунфілд.

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За його словами, наступним кроком реформування правоохоронної системи в Україні має стати реформа Генпрокуратури, яка б дозволила безперешкодно проводити розслідування щодо високопосадовців-корупціонерів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучені Штати Америки і надалі надаватимуть допомогу Україні у створенні патрульної поліції та нової служби спеціальних операцій. Про це заявив заступник Державного секретаря США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків і правоохоронних питань Вільям Браунфілд на відкритті Центру поліцейських послуг у Києві.