До вересня пройде перший етап реформування прокуратури - Сакварелідзе

Заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе заявляє, що до початку вересня буде проведено перший етап реформування прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Верховної Ради.

Сакварелідзе наголосив: «Перший етап триватиме з квітня місяця до початку вересня - у нас будуть уже місцеві прокурори».

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За його словами, «вже через рік ми зможемо вільно скликати конференцію прокурорів, де будемо вирішувати ті питання, які вирішують у демократичному суспільстві».

Сакварелідзе наголосив, що Генпрокуратура готова до проведення реформ. «Ми - та команда, яка не боїться реформ. Навпаки, ми беремо на себе відповідальність за конкретні терміни, і зараз виписаний чіткий план дій», - сказав він.