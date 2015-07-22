США й надалі обіцяють допомагати Україні у створенні патрульної поліції

Сполучені Штати Америки і надалі надаватимуть допомогу Україні у створенні патрульної поліції та нової служби спеціальних операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник Державного секретаря США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків і правоохоронних питань Вільям Броунфілд на відкритті Центру поліцейських послуг у Києві.

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“Сьогодні ми з прем'єр-міністром України та міністром внутрішніх справ обговорювали, чи будемо ми продовжувати співпрацю. Звичайно, що так. Ми будемо співпрацювати у доведенні до кінця процесу створення патрульної поліції. Також ми співпрацюватимемо з урядом України у створенні та розвитку нової служби спеціальних операцій. Також ми співпрацюватимемо з урядом для покращення роботи прикордонної служби”, - сказав заступник Держсекретаря.